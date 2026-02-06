Путин выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в Исламабаде

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу из-за трагических последствий теракта в Исламабаде, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее официальный представитель полиции пакистанской столицы Джавад Нака сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы, причины взрыва в настоящий момент не установлены. Издание Dawn со ссылкой на представителя местной администрации сообщает о гибели 31 человека и ранении не менее 169 граждан. Трое нападавших ворвались в мечеть Имам Баргах в Исламабаде перед взрывом и ранили местного охранника, рассказал РИА Новости смотритель этой мечети Ишфак.
"Асифу Али Зардари, президенту Исламской Республики Пакистан, Шехбазу Шарифу, премьер-министру Исламской Республики Пакистан. Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Исламабаде", - говорится в послании.
Он также передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.