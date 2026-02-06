Путин выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в Исламабаде

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу из-за трагических последствий теракта в Исламабаде, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он также передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.