Путин назвал теракт в Исламабаде свидетельством варварства терроризма

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал теракт во время религиозной церемонии в Исламабаде еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
Ранее официальный представитель полиции пакистанской столицы Джавад Нака сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы. Причины взрыва пока не установили. Издание Dawn со ссылкой на представителя местной администрации сообщила о гибели 31 человека и ранении не менее чем 169 граждан. Трое нападавших ворвались в мечеть Имам Баргах в Исламабаде перед взрывом и ранили местного охранника, рассказал РИА Новости смотритель этой мечети Ишфак.
"Уважаемый господин президент (Асиф Али Зардари), уважаемый господин премьер-министр (Шахбаз Шариф), примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Исламабаде. Убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма", - говорится в сообщении Кремля.