Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал теракт в Исламабаде свидетельством варварства терроризма - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 06.02.2026 (обновлено: 18:03 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/putin-2072762585.html
Путин назвал теракт в Исламабаде свидетельством варварства терроризма
Путин назвал теракт в Исламабаде свидетельством варварства терроризма - РИА Новости, 06.02.2026
Путин назвал теракт в Исламабаде свидетельством варварства терроризма
Президент России Владимир Путин назвал теракт во время религиозной церемонии в Исламабаде еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:53:00+03:00
2026-02-06T18:03:00+03:00
в мире
исламабад
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069386723_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_8d6b9d662321e1c5b197c42766658ec2.jpg
https://ria.ru/20260206/putin-2072762262.html
исламабад
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, исламабад, россия, владимир путин
В мире, Исламабад, Россия, Владимир Путин
Путин назвал теракт в Исламабаде свидетельством варварства терроризма

Путин назвал теракт в Исламабаде свидетельством варварской сущности терроризма

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал теракт во время религиозной церемонии в Исламабаде еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
Ранее официальный представитель полиции пакистанской столицы Джавад Нака сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы. Причины взрыва пока не установили. Издание Dawn со ссылкой на представителя местной администрации сообщила о гибели 31 человека и ранении не менее чем 169 граждан. Трое нападавших ворвались в мечеть Имам Баргах в Исламабаде перед взрывом и ранили местного охранника, рассказал РИА Новости смотритель этой мечети Ишфак.
"Уважаемый господин президент (Асиф Али Зардари), уважаемый господин премьер-министр (Шахбаз Шариф), примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Исламабаде. Убийство людей во время религиозной церемонии стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма", - говорится в сообщении Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Путин подтвердил готовность бороться с терроризмом совместно с Пакистаном
Вчера, 17:52
 
В миреИсламабадРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала