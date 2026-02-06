Путин назвал теракт в Исламабаде свидетельством варварства терроризма

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал теракт во время религиозной церемонии в Исламабаде еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.