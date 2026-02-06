Рейтинг@Mail.ru
Путин подтвердил готовность бороться с терроризмом совместно с Пакистаном - РИА Новости, 06.02.2026
17:52 06.02.2026 (обновлено: 18:02 06.02.2026)
Путин подтвердил готовность бороться с терроризмом совместно с Пакистаном
Путин подтвердил готовность бороться с терроризмом совместно с Пакистаном

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу подтвердил готовность РФ наращивать взаимодействие на антитеррористическом направлении, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее официальный представитель полиции пакистанской столицы Джавад Нака сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы, причины взрыва в настоящий момент не установлены. Издание Dawn со ссылкой на представителя местной администрации сообщает о гибели 31 человека и ранении не менее 169 граждан. Трое нападавших ворвались в мечеть Имам Баргах в Исламабаде перед взрывом и ранили местного охранника, рассказал РИА Новости смотритель этой мечети Ишфак.
"Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Путин выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в Исламабаде
