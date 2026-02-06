Путин впервые с начала года собрал членов Совбеза на очное совещание

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин впервые в 2026 году очно собрал постоянных членов Совета безопасности РФ на совещание.

Состоявшееся в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза стало третьим в году, оно прошло очно в Кремле. Предыдущие два совещание проходили в режиме видеоконференции.