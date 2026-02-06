https://ria.ru/20260206/putin-2072732771.html
Путин впервые с начала года собрал членов Совбеза на очное совещание
Путин впервые с начала года собрал членов Совбеза на очное совещание - РИА Новости, 06.02.2026
Путин впервые с начала года собрал членов Совбеза на очное совещание
Президент России Владимир Путин впервые в 2026 году очно собрал постоянных членов Совета безопасности РФ на совещание. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:31:00+03:00
2026-02-06T16:31:00+03:00
2026-02-06T16:31:00+03:00
россия
владимир путин
заседание совбеза рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072729641_222:570:2849:2048_1920x0_80_0_0_457ff64eea77f89fcf2cb336a35a6220.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072729641_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_360c64143fa43b548d99e691a6f3e317.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, заседание совбеза рф, безопасность
Россия, Владимир Путин, Заседание Совбеза РФ, Безопасность
Путин впервые с начала года собрал членов Совбеза на очное совещание
Путин провел первое в 2026 году очное совещание с постоянными членами Совбеза
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин впервые в 2026 году очно собрал постоянных членов Совета безопасности РФ на совещание.
Состоявшееся в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза стало третьим в году, оно прошло очно в Кремле. Предыдущие два совещание проходили в режиме видеоконференции.
Глава государства предложил обсудить дополнительные меры по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году, а также меры по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций.