Рейтинг@Mail.ru
Путин впервые с начала года собрал членов Совбеза на очное совещание - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/putin-2072732771.html
Путин впервые с начала года собрал членов Совбеза на очное совещание
Путин впервые с начала года собрал членов Совбеза на очное совещание - РИА Новости, 06.02.2026
Путин впервые с начала года собрал членов Совбеза на очное совещание
Президент России Владимир Путин впервые в 2026 году очно собрал постоянных членов Совета безопасности РФ на совещание. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:31:00+03:00
2026-02-06T16:31:00+03:00
россия
владимир путин
заседание совбеза рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072729641_222:570:2849:2048_1920x0_80_0_0_457ff64eea77f89fcf2cb336a35a6220.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072729641_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_360c64143fa43b548d99e691a6f3e317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, заседание совбеза рф, безопасность
Россия, Владимир Путин, Заседание Совбеза РФ, Безопасность
Путин впервые с начала года собрал членов Совбеза на очное совещание

Путин провел первое в 2026 году очное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин впервые в 2026 году очно собрал постоянных членов Совета безопасности РФ на совещание.
Состоявшееся в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза стало третьим в году, оно прошло очно в Кремле. Предыдущие два совещание проходили в режиме видеоконференции.
Глава государства предложил обсудить дополнительные меры по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году, а также меры по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций.
 
РоссияВладимир ПутинЗаседание Совбеза РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала