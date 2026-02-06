Ткачев попросил Путина помочь с созданием дорог в Сочи

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель совета директоров группы "Мантера" Александр Ткачев попросил у президента РФ Владимира Путина поддержки для создания дорог в Сочи - это поможет в том числе развивать инфраструктуру горнолыжных курортов.