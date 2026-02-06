Ткачев попросил Путина помочь с созданием дорог в Сочи

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель совета директоров группы "Мантера" Александр Ткачев попросил у президента РФ Владимира Путина поддержки для создания дорог в Сочи - это поможет в том числе развивать инфраструктуру горнолыжных курортов.
"Чтобы этот проект (создание крупной горной инфраструктуры - ред.) состоялся, нам, конечно, нужна помощь от государства, безусловно, дорожная инфраструктура. Около 30 процентов, вы знаете, гостей приезжает на автомобилях в Сочи, и так получилось, что существующая дорога Джубга – Сочи очень сложная, горная, конечно, с детьми летом особенно (долго ехать - ред.). Она очень дорогая, мы прекрасно понимаем", - сказал Ткачев на встрече с Путиным.
Он предложил сделать один тоннель из Лаго-Наки (Адыгея) до Сочи, тем самым сократив дорогу с десяти часов до одного. Это решит две задачи: зимой привезти в горы людей кататься на лыжах, а летом - на море.
Также Ткачев предложил построить тоннели из Сочи и Красной Поляны до Архыза, которые помогут сократить время в пути до 1,5 часов.
"Понятно, что это дорого, не быстро, может, в течение пяти-десяти лет. Если мы это сделаем и соединим европейскую часть страны с Кавказом, это даст не только приток инвестиций в Кавказский регион, но и обеспечит приход и новых брендов, новых рестораторов, технологий, операторов. Это улучшит и качество жизни, и конкурентные, в общем-то, все преимущества, откроет Кавказ для миллионов и миллионов наших россиян", - добавил Ткачев.
Mantera Group создана в начале 2021 года. Она развивает курорт и игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, горный курорт "Архыз", тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, винодельню "Шато де Талю" в Геленджике.
