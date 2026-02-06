Путин поздравил Владимира Заманского с юбилеем

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, киноактера Владимира Заманского со 100-летним юбилеем, отметив, что его профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения, соответствующая телеграмма опубликована на Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, киноактера Владимира Заманского со 100-летним юбилеем, отметив, что его профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сердечно поздравляю Вас с юбилеем – 100-летием со Дня рождения. Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству, состоялись как талантливый, самобытный, творчески востребованный артист. Ваши работы – яркие, интересные, запоминающиеся – и сегодня являются примером высокого мастерства, преданного служения избранному делу", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал актеру доброго здоровья и бодрости духа.

Советский и российский актер театра и кино Владимир Заманский отмечает в пятницу 100-летие. Он родился 6 февраля 1926 года.