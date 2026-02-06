Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Владимира Заманского с юбилеем - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/putin-2072686946.html
Путин поздравил Владимира Заманского с юбилеем
Путин поздравил Владимира Заманского с юбилеем - РИА Новости, 06.02.2026
Путин поздравил Владимира Заманского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, киноактера Владимира Заманского со 100-летним юбилеем, отметив, что его профессиональный,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:35:00+03:00
2026-02-06T13:35:00+03:00
россия
рсфср
ссср
владимир заманский
владимир путин
александр лазарев (актер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072686016_0:173:1024:749_1920x0_80_0_0_f8db6734cc86d894f830498c6a306e64.jpg
https://ria.ru/20210206/zamanskiy-1595968061.html
россия
рсфср
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072686016_0:77:1024:845_1920x0_80_0_0_e0d37a8b8bece42e6c513cf11f27605d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рсфср, ссср, владимир заманский, владимир путин, александр лазарев (актер)
Россия, РСФСР, СССР, Владимир Заманский, Владимир Путин, Александр Лазарев (актер)
Путин поздравил Владимира Заманского с юбилеем

Путин поздравил Владимира Заманского со 100-летием

Актер Владимир Заманский в фильме "Проверка на дорогах"
Актер Владимир Заманский в фильме Проверка на дорогах - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Актер Владимир Заманский в фильме "Проверка на дорогах"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, киноактера Владимира Заманского со 100-летним юбилеем, отметив, что его профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно поздравляю Вас с юбилеем – 100-летием со Дня рождения. Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству, состоялись как талантливый, самобытный, творчески востребованный артист. Ваши работы – яркие, интересные, запоминающиеся – и сегодня являются примером высокого мастерства, преданного служения избранному делу", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал актеру доброго здоровья и бодрости духа.
Советский и российский актер театра и кино Владимир Заманский отмечает в пятницу 100-летие. Он родился 6 февраля 1926 года.
Самая известная и яркая кинороль Заманского – Александр Лазарев в военной драме Алексея Германа "Проверка на дорогах" (1971) по мотивам прозы Юрия Германа. Картина была "положена на полку" как идеологически вредная, но после выхода в прокат в 1985 году имела огромный успех. За эту работу актер стал лауреатом Государственной премии СССР (1988). Всего на счету актера около 90 киноролей.
Владимир Заманский в роли Прохорова в советско-монгольском художественном фильме Исход - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
Биография Владимира Заманского
6 февраля 2021, 00:36
 
РоссияРСФСРСССРВладимир ЗаманскийВладимир ПутинАлександр Лазарев (актер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала