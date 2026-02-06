https://ria.ru/20260206/putin-2072686946.html
Путин поздравил Владимира Заманского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, киноактера Владимира Заманского со 100-летним юбилеем, отметив, что его профессиональный,... РИА Новости, 06.02.2026
Путин поздравил Владимира Заманского со 100-летием
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, киноактера Владимира Заманского со 100-летним юбилеем, отметив, что его профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Сердечно поздравляю Вас с юбилеем – 100-летием со Дня рождения. Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству, состоялись как талантливый, самобытный, творчески востребованный артист. Ваши работы – яркие, интересные, запоминающиеся – и сегодня являются примером высокого мастерства, преданного служения избранному делу", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал актеру доброго здоровья и бодрости духа.
Советский и российский актер театра и кино Владимир Заманский отмечает в пятницу 100-летие. Он родился 6 февраля 1926 года.
Самая известная и яркая кинороль Заманского – Александр Лазарев в военной драме Алексея Германа "Проверка на дорогах" (1971) по мотивам прозы Юрия Германа. Картина была "положена на полку" как идеологически вредная, но после выхода в прокат в 1985 году имела огромный успех. За эту работу актер стал лауреатом Государственной премии СССР (1988). Всего на счету актера около 90 киноролей.