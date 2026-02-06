Рейтинг@Mail.ru
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера" - РИА Новости, 06.02.2026
12:36 06.02.2026
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера"
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера"
Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Александра Ткачева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 06.02.2026
экономика, россия, краснодарский край, владимир путин, александр ткачев, дмитрий песков
Экономика, Россия, Краснодарский край, Владимир Путин, Александр Ткачев, Дмитрий Песков
Владимир Путин и Александр Ткачев во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Александра Ткачева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он (Путин - ред.) примет предпринимателя и председателя совета директоров группы "Мантера" Александра Ткачева. Вы знаете, он возглавлял и Краснодарский край в свое время, и был руководителем министерства сельского хозяйства, как хорошо известно", - сказал Песков журналистам.
 
