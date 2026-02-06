https://ria.ru/20260206/putin-2072661276.html
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера"
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера" - РИА Новости, 06.02.2026
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера"
Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Александра Ткачева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий...
экономика
россия
краснодарский край
владимир путин
александр ткачев
дмитрий песков
россия
краснодарский край
Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера"
Песков: Путин примет с докладом главу группы компаний "Мантера" Ткачева