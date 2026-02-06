https://ria.ru/20260206/putin-2072659143.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 06.02.2026
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2026
заседание совбеза рф, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
