Пушилин рассказал о планах запуска поезда между Донецком и Ростовом-на-Дону
11:57 06.02.2026
Пушилин рассказал о планах запуска поезда между Донецком и Ростовом-на-Дону
Пригородное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону
2026
1920
1920
true
Пушилин рассказал о планах запуска поезда между Донецком и Ростовом-на-Дону

ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Пригородное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а следующим этапом - из Донецка в Ростов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Запустим пригородное сообщение между Иловайском и Ростовом-на-Дону, чтобы повысить уровень доступности транспортных услуг для жителей региона. Следующий шаг — продлить его и пустить поезд между Донецком и Ростовом-на-Дону", - написал Пушилин в своем канале на платформе Max.
Ранее министр транспорта ДНР Александр Бондаренко анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Ростовской областью и ДНР, чтобы упростить логистику перевозок. Сейчас из Донецка пассажирам приходится добираться с пересадками: сначала до станции "Успенская", затем в Таганрог или Ростов-на-Дону.
Заголовок открываемого материала