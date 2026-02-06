Пушилин рассказал о планах запуска поезда между Донецком и Ростовом-на-Дону

ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Пригородное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а следующим этапом - из Донецка в Ростов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.