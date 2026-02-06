https://ria.ru/20260206/pushilin-2072645336.html
Пушилин рассказал о планах запуска поезда между Донецком и Ростовом-на-Дону
Пушилин рассказал о планах запуска поезда между Донецком и Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 06.02.2026
Пушилин рассказал о планах запуска поезда между Донецком и Ростовом-на-Дону
Пригородное железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:57:00+03:00
2026-02-06T11:57:00+03:00
2026-02-06T11:57:00+03:00
донецкая народная республика
ростов-на-дону
ростовская область
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
https://ria.ru/20260205/medvedev-2072512956.html
донецкая народная республика
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ростов-на-дону, ростовская область, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о планах запуска поезда между Донецком и Ростовом-на-Дону
Пушилин рассказал о планах запуска поезда между ДНР и Ростовом-на-Дону