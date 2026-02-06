В Сергиевом Посаде мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома

Задержанный за стрельбу из окна дома в Сергиевом Посаде. Кадр видео

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Сергиевом Посада молодой человек устроил стрельбу из окна дома, пострадал прохожий, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

"В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило сообщение от местного жителя о том, что на Новоугличском шоссе в него стреляли из окна многоквартирного дома. С полученными телесными повреждениями заявитель обратился за медицинской помощью", — сказала она.

Полицейские оперативно выяснили, из какой квартиры стреляли, и установили личность подозреваемого. Это оказался 19-летний местный житель. При обыске у него нашли "предмет, конструктивно схожий с пневматическим оружием". Его отправили на баллистическую экспертизу.