В Сергиевом Посаде мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома
2026-02-06T08:22:00+03:00
2026-02-06T08:22:00+03:00
2026-02-06T10:49:00+03:00
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Сергиевом Посада молодой человек устроил стрельбу из окна дома, пострадал прохожий, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
"В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило сообщение от местного жителя о том, что на Новоугличском шоссе в него стреляли из окна многоквартирного дома. С полученными телесными повреждениями заявитель обратился за медицинской помощью", — сказала она.
Полицейские оперативно выяснили, из какой квартиры стреляли, и установили личность подозреваемого. Это оказался 19-летний местный житель. При обыске у него нашли "предмет, конструктивно схожий с пневматическим оружием". Его отправили на баллистическую экспертизу.
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Пока что суд отправил его под домашний арест.