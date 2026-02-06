https://ria.ru/20260206/privivka-2072589949.html
Врач рассказала, есть ли смысл сейчас делать прививку от гриппа
Врач рассказала, есть ли смысл сейчас делать прививку от гриппа - РИА Новости, 06.02.2026
Врач рассказала, есть ли смысл сейчас делать прививку от гриппа
06.02.2026

Вакцинацию от гриппа необходимо проводить за несколько недель до начала эпидемического сезона, сейчас делать прививку смысла нет, сообщила РИА Новости доцент...
https://ria.ru/20260203/sezon-2071820309.html
Врач рассказала, есть ли смысл сейчас делать прививку от гриппа
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Вакцинацию от гриппа необходимо проводить за несколько недель до начала эпидемического сезона, сейчас делать прививку смысла нет, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, к.м.н, врач-инфекционист Наталья Боровская.
"Оптимальным временем для вакцинации считается первая половина осени, сентябрь - октябрь. Это связано с тем, что для формирования полноценного иммунного ответа организму требуется в среднем около двух недель - от 12 до 14 дней. Но даже в ноябре делать прививку еще не поздно", - сказала врач.
Она подтвердила, что сейчас смысла делать прививку нет.