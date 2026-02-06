Врач рассказала, есть ли смысл сейчас делать прививку от гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Вакцинацию от гриппа необходимо проводить за несколько недель до начала эпидемического сезона, сейчас делать прививку смысла нет, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, к.м.н, врач-инфекционист Наталья Боровская.

"Оптимальным временем для вакцинации считается первая половина осени, сентябрь - октябрь. Это связано с тем, что для формирования полноценного иммунного ответа организму требуется в среднем около двух недель - от 12 до 14 дней. Но даже в ноябре делать прививку еще не поздно", - сказала врач.