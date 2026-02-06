https://ria.ru/20260206/primore-2072591783.html
В Приморье мужчину осудили на 15 лет за диверсию на сотовой станции
В Приморье мужчину осудили на 15 лет за диверсию на сотовой станции
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Приморский краевой суд назначил 15 лет лишения свободы мужчине, который за криптовалюту поджег станцию сотового оператора и незаконно передал данные об умерших абонентах сторонним лицам, сообщает суд.
"Судом установлено, что в период с… 7 августа 2024 года по… 10 августа 2024 года мужчина совершил диверсию, то есть осуществил поджог, направленный на разрушение базовой станции на территории Приморского края
в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ
, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба", - говорится в сообщении.
В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что фигурант поджег станцию, принадлежащую сотовому оператору.
В качестве вознаграждения он получил криптовалюту.
Также фигурант в августе 2024 года, будучи работником одного из операторов сотовой связи, незаконно завладел данными об умерших абонентах, обеспечил замену их физических SIM-карт на электронные SIM-карты и передал эти данные третьим лицам за материальное вознаграждение.
Мужчину признали виновным по статьям о диверсии, легализации денег и неправомерном доступе к компьютерной информации.
"Шестого февраля… по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и штрафа в размере 70 тысяч рублей", - сообщает суд.
Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срока — в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен, с осужденного взыскано в пользу оператора сотовой связи 690,6 тысячи рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.