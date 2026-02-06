https://ria.ru/20260206/preparat-2072586956.html
Россия представит первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
Россия представит первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева - РИА Новости, 06.02.2026
Россия представит первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
Российские ученые готовы представить первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева "Сенипрутуг", презентация лекарства пройдет в пятницу в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T01:50:00+03:00
2026-02-06T01:50:00+03:00
2026-02-06T01:50:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522690_0:316:3070:2044_1920x0_80_0_0_f4ed6cb0173475599cac96d9e4327134.jpg
https://ria.ru/20260123/lekarstvo-2069735068.html
https://ria.ru/20251024/bolezn-2050381602.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522690_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c871786969fe80e40f993d391f9d213c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россия представит первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
РИА Новости: РФ представит первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские ученые готовы представить первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева "Сенипрутуг", презентация лекарства пройдет в пятницу в Научно-исследовательском институте ревматологии имени Насоновой, стало известно РИА Новости.
По словам ректора Пироговского университета и одного из создателей препарата Сергея Лукьянова, он основан на принципиально новом механизме действия.
"Он уничтожает прицельно, специфически, те клетки, которые вызывают болезнь, аутоиммунные лимфоциты. Другие препараты обычно подавляют иммунную систему в целом", - сказал собеседник агентства.
Ректор вуза добавил, что новый препарат аккуратно уничтожает клетки, которые приводят к заболеванию, не воздействуя на иммунную систему в целом.
"Кроме этого, этот препарат очень редко, относительно редко вводится - раз в полгода, раз в год. И поэтому не наступает привыкание к препарату и потеря эффективности", - заключил Лукьянов.
Отечественное средство разрабатывалось около 19 лет.
Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.