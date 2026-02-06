Рейтинг@Mail.ru
01:50 06.02.2026
Россия представит первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
Россия представит первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
2026
Исследования в лаборатории
Исследования в лаборатории. Архивное фото
© iStock.com / andresr
Исследования в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские ученые готовы представить первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева "Сенипрутуг", презентация лекарства пройдет в пятницу в Научно-исследовательском институте ревматологии имени Насоновой, стало известно РИА Новости.
По словам ректора Пироговского университета и одного из создателей препарата Сергея Лукьянова, он основан на принципиально новом механизме действия.
"Он уничтожает прицельно, специфически, те клетки, которые вызывают болезнь, аутоиммунные лимфоциты. Другие препараты обычно подавляют иммунную систему в целом", - сказал собеседник агентства.
Ректор вуза добавил, что новый препарат аккуратно уничтожает клетки, которые приводят к заболеванию, не воздействуя на иммунную систему в целом.
"Кроме этого, этот препарат очень редко, относительно редко вводится - раз в полгода, раз в год. И поэтому не наступает привыкание к препарату и потеря эффективности", - заключил Лукьянов.
Отечественное средство разрабатывалось около 19 лет.
Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.
