Россия представит первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские ученые готовы представить первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева "Сенипрутуг", презентация лекарства пройдет в пятницу в Научно-исследовательском институте ревматологии имени Насоновой, стало известно РИА Новости.

По словам ректора Пироговского университета и одного из создателей препарата Сергея Лукьянова, он основан на принципиально новом механизме действия.

"Он уничтожает прицельно, специфически, те клетки, которые вызывают болезнь, аутоиммунные лимфоциты. Другие препараты обычно подавляют иммунную систему в целом", - сказал собеседник агентства.

Ректор вуза добавил, что новый препарат аккуратно уничтожает клетки, которые приводят к заболеванию, не воздействуя на иммунную систему в целом.

"Кроме этого, этот препарат очень редко, относительно редко вводится - раз в полгода, раз в год. И поэтому не наступает привыкание к препарату и потеря эффективности", - заключил Лукьянов.

Отечественное средство разрабатывалось около 19 лет.