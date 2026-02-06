Прилепин и Волгин стали лауреатами литературной премии "Слово"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин и поэт Игорь Волгин стали лауреатами национальной литературной премии "Слово", передает корреспондент РИА Новости.

Сергей Степашин. "Судя по тому, кто вручает премии, и даже кому вручает премия, у нас становится, действительно, главной общероссийской премией в области литературы. Что касается лауреата - это человек, который знает, что это такое - смерть, знает, что такое война, пишет жестко и неожиданно взглянул из 2025 года в XVII век. "Тума", Захар Прилепин ", - объявил президент Российского книжного союза

Оба автора были заявлены в категории "Мастер": Волгин со сборником "Прикосновенный запас" стал победителем в номинации "Поэзия", а Прилепин с книгой "Тума" - в номинации "Проза". Аналогичные награды в категории "Молодой автор" получили поэт Амир Сабиров и писательница Варвара Заборцева.

Владимир Григорьев. "Хотелось бы, чтобы современная литературная критика вставала снова в один ряд с выдающимися именами Белинского, Писарева. Поскольку ни один из номинантов не смог набрать должное количество голосов, оргкомитет премии принял решение вручить награду не конкретному критику, а историческому пространству, которое объединяло выдающихся представителей литературной критики за последние 100 лет. Победителем становится коллектив " Литературной газеты ", - объявил на церемонии директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России

Приз получил из его рук главный редактор Максим Замшев.

В номинации "Документальная литература" среди маститых авторов лучшим стали Святослав и Екатерина Рыбас за книгу "Сталин: Немыслимая судьба", а среди молодых - Дмитрий Корнилов с книгой "Русский вальс на африканских просторах, или подлинная история создателя первой ЧВК".

Призы за лучшую драматургию получили писатель Юрий Поляков как мастер и Рената Насибуллина как молодой автор.

Призы в номинации "Лучший художественный перевод" в категории "мастер" получила Марина Колюбакина за перевод с аварского "Хунзахская ханша: Трагедия", а в категории "молодой автор" - Анжелика Эверстова за перевод с якутского "Прозрачное письмо".

Лучшим в специальной номинации "Редактор художественной литературы" был признан редактор книг Захара Прилепина и издательства АСТ Алексей Портнов.

Лучшим иллюстратором стал Кирилл Руднев, иллюстрировавший книги "Легенда о Зорге", который участвовал в проекте комиксом "Русские супергерои".