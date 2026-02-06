Рейтинг@Mail.ru
Прилепин и Волгин стали лауреатами литературной премии "Слово" - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:46 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/premiya-2072807301.html
Прилепин и Волгин стали лауреатами литературной премии "Слово"
Прилепин и Волгин стали лауреатами литературной премии "Слово" - РИА Новости, 06.02.2026
Прилепин и Волгин стали лауреатами литературной премии "Слово"
Писатель Захар Прилепин и поэт Игорь Волгин стали лауреатами национальной литературной премии "Слово", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T21:46:00+03:00
2026-02-06T21:46:00+03:00
культура
россия
захар прилепин
сергей степашин
владимир григорьев
литературная газета
российский книжный союз
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185073_0:105:2821:1692_1920x0_80_0_0_b373acb1129f85bc00b39e2640014af4.jpg
https://ria.ru/20260206/simonyan-2072802152.html
https://ria.ru/20260206/mihalkov-2072805562.html
https://ria.ru/20260206/nika-2072806612.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185073_291:0:2821:1898_1920x0_80_0_0_2995b414aab66767ebc8245d35abb41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, захар прилепин, сергей степашин, владимир григорьев, литературная газета, российский книжный союз, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Россия, Захар Прилепин, Сергей Степашин, Владимир Григорьев, Литературная газета, Российский Книжный Союз, Президентский фонд культурных инициатив
Прилепин и Волгин стали лауреатами литературной премии "Слово"

Писатель Прилепин и поэт Волгин стали лауреатами литературной премии "Слово"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин и поэт Игорь Волгин стали лауреатами национальной литературной премии "Слово", передает корреспондент РИА Новости.
"Судя по тому, кто вручает премии, и даже кому вручает премия, у нас становится, действительно, главной общероссийской премией в области литературы. Что касается лауреата - это человек, который знает, что это такое - смерть, знает, что такое война, пишет жестко и неожиданно взглянул из 2025 года в XVII век. "Тума", Захар Прилепин", - объявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свой роман
Вчера, 21:12
Оба автора были заявлены в категории "Мастер": Волгин со сборником "Прикосновенный запас" стал победителем в номинации "Поэзия", а Прилепин с книгой "Тума" - в номинации "Проза". Аналогичные награды в категории "Молодой автор" получили поэт Амир Сабиров и писательница Варвара Заборцева.
"Хотелось бы, чтобы современная литературная критика вставала снова в один ряд с выдающимися именами Белинского, Писарева. Поскольку ни один из номинантов не смог набрать должное количество голосов, оргкомитет премии принял решение вручить награду не конкретному критику, а историческому пространству, которое объединяло выдающихся представителей литературной критики за последние 100 лет. Победителем становится коллектив "Литературной газеты", - объявил на церемонии директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
Приз получил из его рук главный редактор Максим Замшев.
В номинации "Документальная литература" среди маститых авторов лучшим стали Святослав и Екатерина Рыбас за книгу "Сталин: Немыслимая судьба", а среди молодых - Дмитрий Корнилов с книгой "Русский вальс на африканских просторах, или подлинная история создателя первой ЧВК".
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Михалков получил гран-при литературной премии "Слово"
Вчера, 21:34
Призы за лучшую драматургию получили писатель Юрий Поляков как мастер и Рената Насибуллина как молодой автор.
Призы в номинации "Лучший художественный перевод" в категории "мастер" получила Марина Колюбакина за перевод с аварского "Хунзахская ханша: Трагедия", а в категории "молодой автор" - Анжелика Эверстова за перевод с якутского "Прозрачное письмо".
Лучшим в специальной номинации "Редактор художественной литературы" был признан редактор книг Захара Прилепина и издательства АСТ Алексей Портнов.
Лучшим иллюстратором стал Кирилл Руднев, иллюстрировавший книги "Легенда о Зорге", который участвовал в проекте комиксом "Русские супергерои".
Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.
Кинопремия Ника - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Более 80 кинокартин вошли в лонг-лист премии "Ника"
Вчера, 21:45
 
КультураРоссияЗахар ПрилепинСергей СтепашинВладимир ГригорьевЛитературная газетаРоссийский Книжный СоюзПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала