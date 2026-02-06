https://ria.ru/20260206/pozhar-2072636463.html
Два человека пострадали при пожаре в центре Москвы
Два человека пострадали при пожаре в центре Москвы - РИА Новости, 06.02.2026
Два человека пострадали при пожаре в центре Москвы
Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы, из здания эвакуировали почти 20 человек, сообщает столичный главк МЧС России в своем... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:28:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
Два человека пострадали при пожаре в центре Москвы
Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы