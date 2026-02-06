Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали при пожаре в центре Москвы - РИА Новости, 06.02.2026
11:28 06.02.2026
Два человека пострадали при пожаре в центре Москвы
Два человека пострадали при пожаре в центре Москвы - РИА Новости, 06.02.2026
Два человека пострадали при пожаре в центре Москвы
Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы, из здания эвакуировали почти 20 человек, сообщает столичный главк МЧС России в своем... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:28:00+03:00
2026-02-06T11:28:00+03:00
Два человека пострадали при пожаре в центре Москвы

Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы, из здания эвакуировали почти 20 человек, сообщает столичный главк МЧС России в своем Telegram-канале.
"В Гороховском переулке произошло загорание личных вещей и мебели в межквартирном холле на пятом этаже жилого дома. С верхних этажей и из соседних квартир огнеборцы эвакуировали порядка 20 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара пострадали два человека, один из них ребенок. "Пожар был оперативно ликвидирован на площади два квадратных метра", - заключают спасатели.
Сотрудник МЧС на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском пострадали дети
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
