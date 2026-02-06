Синоптик назвала регион, в котором резко потеплеет в выходные

ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Резкое потепление и снег ожидают Воронежскую область в ближайшие выходные из-за циклона с Черного моря, сообщила РИА Новости синоптик воронежского гидрометцентра Светлана Ткаченко.
Синоптик объяснила, что текущие морозы ниже -20 градусов определяет арктический антициклон. Его действие на территории Воронежской области сохранится до пятницы включительно.
"В субботу и воскресенье погода в области уже будет определять циклон с юго-запада, с Черного моря. В субботу ещё только ложбина этого циклона, поэтому только местами небольшие днём осадки, ночью небольшой снег. А в воскресенье уже повсеместно будет снег, и температура воздуха повысится до 0-5 градусов мороза", - рассказала Ткаченко.
По словам синоптика, в северных районах Воронежской области воздух прогреется до -3, -5 градусов, а на юге региона столбики термометра могут достичь положительных значений.
