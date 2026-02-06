Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвала регион, в котором резко потеплеет в выходные - РИА Новости, 06.02.2026
01:16 06.02.2026
Синоптик назвала регион, в котором резко потеплеет в выходные
общество, воронежская область, черное море
Общество, Воронежская область, Черное море
Синоптик назвала регион, в котором резко потеплеет в выходные

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Резкое потепление и снег ожидают Воронежскую область в ближайшие выходные из-за циклона с Черного моря, сообщила РИА Новости синоптик воронежского гидрометцентра Светлана Ткаченко.
Синоптик объяснила, что текущие морозы ниже -20 градусов определяет арктический антициклон. Его действие на территории Воронежской области сохранится до пятницы включительно.
"В субботу и воскресенье погода в области уже будет определять циклон с юго-запада, с Черного моря. В субботу ещё только ложбина этого циклона, поэтому только местами небольшие днём осадки, ночью небольшой снег. А в воскресенье уже повсеместно будет снег, и температура воздуха повысится до 0-5 градусов мороза", - рассказала Ткаченко.
По словам синоптика, в северных районах Воронежской области воздух прогреется до -3, -5 градусов, а на юге региона столбики термометра могут достичь положительных значений.
Комсомольская площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
Вчера, 15:56
 
