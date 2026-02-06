Рейтинг@Mail.ru
Посол в Лондоне рассказал о трещинах в отношениях Британии и США
11:46 06.02.2026
Посол в Лондоне рассказал о трещинах в отношениях Британии и США
Трещины возникли в отношениях между Британией и США, однако о расколе говорить рано, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 06.02.2026
в мире
сша
лондон
россия
андрей келин
дональд трамп
евросоюз
в мире, сша, лондон, россия, андрей келин, дональд трамп, евросоюз
Посол в Лондоне рассказал о трещинах в отношениях Британии и США

Посол Келин: в отношениях между Британией и США возникли трещины

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Трещины возникли в отношениях между Британией и США, однако о расколе говорить рано, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Есть определенные трещины в трансатлантических отношениях, в том числе между Британией и США. Однако о расколе говорить рано. Скорее, дают сбой многолетние механизмы взаимодействия. С учетом глубины текущих геополитических процессов, британской дипломатии было не под силу изменить их", - сказал Келин.
По его словам, в попытке смягчить последствия сбоев в отношениях Лондон одно время следовал тактике умиротворения и заискивания перед американским лидером Дональдом Трампом, а также отказался от критики Вашингтона, шел на уступки и делал красивые показные жесты.
"Однако стратегия национальной безопасности США, а затем казус Гренландии вызвали тут, мягко говоря, возмущение и сомнения в эффективности такой линии. Ощущение найденного было баланса в отношениях развеялось. Тезис о том, что Лондону необходимо будет делать выбор между США, ЕС, а также Китаем, является предметом ожесточенной дискуссии здесь. Лейбористское правительство от каких-либо решительных действий уклоняется", - подчеркнул дипломат.
При этом, по оценке посла, совпадений интересов у США и Британии на данный момент больше, чем противоречий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
США и Британия хотят перехватить российский газ
4 февраля, 08:00
 
