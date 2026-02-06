Рейтинг@Mail.ru
Посол США в Польше разругался со спикером сейма - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/posol-2072581674.html
Посол США в Польше разругался со спикером сейма
Посол США в Польше разругался со спикером сейма - РИА Новости, 06.02.2026
Посол США в Польше разругался со спикером сейма
Американский посол в Польше Том Роуз порвал все контакты посольства со спикером сейма республики Влодимежем Чажастым из-за его отказа поддержать кандидатуру... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:10:00+03:00
2026-02-06T00:10:00+03:00
в мире
польша
сша
израиль
дональд трамп
дональд туск
мария корина мачадо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/61/1555546194_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_836c06879bf97a1266ed7dfc2d1734e6.jpg
https://ria.ru/20260130/polsha-2071329322.html
https://ria.ru/20260131/polsha-2071431342.html
польша
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/61/1555546194_34:0:566:399_1920x0_80_0_0_1d1277595dfb45a390d29c14b2623408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, израиль, дональд трамп, дональд туск, мария корина мачадо
В мире, Польша, США, Израиль, Дональд Трамп, Дональд Туск, Мария Корина Мачадо
Посол США в Польше разругался со спикером сейма

Посол США в Польше Роуз разругался со спикером сейма Чажастым

© Стрингер / РИА НовостиФлаги США и Польши
Флаги США и Польши - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Стрингер / РИА Новости
Флаги США и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Американский посол в Польше Том Роуз порвал все контакты посольства со спикером сейма республики Влодимежем Чажастым из-за его отказа поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
"С сегодняшнего дня мы прекращаем любые контакты и общение со спикером cейма Влодимежем Чажастым, чьи возмутительные и ничем не спровоцированные оскорбления были направлены в адрес президента Трампа", - написал посол Роуз в социальной сети X.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Туск обвинил Дуду и Навроцкого в лоббировании интересов США, а не Польши
30 января, 19:16
Данное заявление американского посла прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Господин посол Роуз, союзники должны уважать друг друга, а не поучать. По крайней мере, именно так мы, здесь, в Польше, понимаем партнерство", - написал Туск на платформе Х.
В начале февраля Чажастый сообщил, что спикеры кнессета Израиля Амир Охана и палаты представителей США Майк Джонсон просят его поддержать их инициативу о награждении Трампа Нобелевской премией.
Спикер сейма Польши ответил на это, что не станет поддерживать инициативу о Нобелевской премии для президента Трампа, так как, по его мнению, он ее не заслуживает. Как считает Чажастый, Трамп дестабилизирует ситуацию в международных организациях, проводя политику силы.
В январе венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира в прошлом году. Трамп в свою очередь не скрывал, что хотел бы получить эту премию. По словам президента США, он это заслужил, так как "остановил восемь войн".
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Опрос показал, сколько поляков не считают США надежным союзником Польши
31 января, 15:21
 
В миреПольшаСШАИзраильДональд ТрампДональд ТускМария Корина Мачадо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала