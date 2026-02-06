Посол США в Польше разругался со спикером сейма

ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Американский посол в Польше Том Роуз порвал все контакты посольства со спикером сейма республики Влодимежем Чажастым из-за его отказа поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Спикер сейма Польши ответил на это, что не станет поддерживать инициативу о Нобелевской премии для президента Трампа, так как, по его мнению, он ее не заслуживает. Как считает Чажастый, Трамп дестабилизирует ситуацию в международных организациях, проводя политику силы.