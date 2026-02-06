Посол США в Польше разругался со спикером сейма

ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Американский посол в Польше Том Роуз порвал все контакты посольства со спикером сейма республики Влодимежем Чажастым из-за его отказа поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Данное заявление американского посла прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Господин посол Роуз, союзники должны уважать друг друга, а не поучать. По крайней мере, именно так мы, здесь, в Польше, понимаем партнерство", - написал Туск на платформе Х.
В начале февраля Чажастый сообщил, что спикеры кнессета Израиля Амир Охана и палаты представителей США Майк Джонсон просят его поддержать их инициативу о награждении Трампа Нобелевской премией.
Спикер сейма Польши ответил на это, что не станет поддерживать инициативу о Нобелевской премии для президента Трампа, так как, по его мнению, он ее не заслуживает. Как считает Чажастый, Трамп дестабилизирует ситуацию в международных организациях, проводя политику силы.
В январе венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира в прошлом году. Трамп в свою очередь не скрывал, что хотел бы получить эту премию. По словам президента США, он это заслужил, так как "остановил восемь войн".