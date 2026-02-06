Продажи полупроводников в мире выросли на четверть за год, сообщили в США

Как указывает SIA, рекордные годовые продажи составили 791,7 миллиарда долларов по сравнению с 630,5 миллиарда долларов годом ранее, что представляет собой рост на 25,6%.

"А в 2026 году, по прогнозам, мировой объем продаж достигнет примерно 1 триллиона долларов", - приводятся в сообщении слова главы SIA Джона Нойффера (John Neuffer).

Отдельно в четвертом квартале продажи выросли на 37,1% по отношению к четвертому кварталу 2024 года и на 13,6% в квартальном выражении, до 236,6 миллиарда долларов, а в декабре значение выросло к ноябрю на 2,7%, до 78,9 миллиарда, сообщает SIA.