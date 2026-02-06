Рейтинг@Mail.ru
Продажи полупроводников в мире выросли на четверть за год, сообщили в США - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/poluprovodniki-2072742092.html
Продажи полупроводников в мире выросли на четверть за год, сообщили в США
Продажи полупроводников в мире выросли на четверть за год, сообщили в США - РИА Новости, 06.02.2026
Продажи полупроводников в мире выросли на четверть за год, сообщили в США
Мировые продажи полупроводников в прошедшем году поднялись на четверть, до рекордных 792 миллиардов долларов, а в текущем году могут достичь примерно 1... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:55:00+03:00
2026-02-06T16:55:00+03:00
в мире
южная америка
китай
европа
технологии
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965647847_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_5f310a7579308052bffc0cb2a2b42219.jpg
https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html
южная америка
китай
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965647847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4080851c1c50389dc99a119cc10152b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная америка, китай, европа, технологии, сша
В мире, Южная Америка, Китай, Европа, Технологии, США
Продажи полупроводников в мире выросли на четверть за год, сообщили в США

SIA: мировые продажи полупроводников выросли до $791,7 млрд в 2025 году

© sefa ozelПроизводство чипов
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© sefa ozel
Производство чипов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мировые продажи полупроводников в прошедшем году поднялись на четверть, до рекордных 792 миллиардов долларов, а в текущем году могут достичь примерно 1 триллиона долларов, сообщается в докладе американской отраслевой ассоциации Semiconductor Industry Association (SIA).
Как указывает SIA, рекордные годовые продажи составили 791,7 миллиарда долларов по сравнению с 630,5 миллиарда долларов годом ранее, что представляет собой рост на 25,6%.
«
"А в 2026 году, по прогнозам, мировой объем продаж достигнет примерно 1 триллиона долларов", - приводятся в сообщении слова главы SIA Джона Нойффера (John Neuffer).
Отдельно в четвертом квартале продажи выросли на 37,1% по отношению к четвертому кварталу 2024 года и на 13,6% в квартальном выражении, до 236,6 миллиарда долларов, а в декабре значение выросло к ноябрю на 2,7%, до 78,9 миллиарда, сообщает SIA.
В региональном разрезе наибольший рост за год пришелся на Азиатско-Тихоокеанский регион (45%), Северную и Южную Америку (30,5%), Китай (17,3%) и Европу (6,3%), снижение было отмечено в Японии (на 4,7%), говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
США начали полупроводниковую полувойну
16 апреля 2025, 08:00
 
В миреЮжная АмерикаКитайЕвропаТехнологииСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала