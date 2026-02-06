https://ria.ru/20260206/poluprovodniki-2072742092.html
Продажи полупроводников в мире выросли на четверть за год, сообщили в США
Продажи полупроводников в мире выросли на четверть за год, сообщили в США - РИА Новости, 06.02.2026
Продажи полупроводников в мире выросли на четверть за год, сообщили в США
Мировые продажи полупроводников в прошедшем году поднялись на четверть, до рекордных 792 миллиардов долларов, а в текущем году могут достичь примерно 1 триллиона долларов
Продажи полупроводников в мире выросли на четверть за год, сообщили в США
SIA: мировые продажи полупроводников выросли до $791,7 млрд в 2025 году
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Мировые продажи полупроводников в прошедшем году поднялись на четверть, до рекордных 792 миллиардов долларов, а в текущем году могут достичь примерно 1 триллиона долларов, сообщается в доклад
е американской отраслевой ассоциации Semiconductor Industry Association (SIA).
Как указывает SIA, рекордные годовые продажи составили 791,7 миллиарда долларов по сравнению с 630,5 миллиарда долларов годом ранее, что представляет собой рост на 25,6%.
"А в 2026 году, по прогнозам, мировой объем продаж достигнет примерно 1 триллиона долларов", - приводятся в сообщении слова главы SIA Джона Нойффера (John Neuffer).
Отдельно в четвертом квартале продажи выросли на 37,1% по отношению к четвертому кварталу 2024 года и на 13,6% в квартальном выражении, до 236,6 миллиарда долларов, а в декабре значение выросло к ноябрю на 2,7%, до 78,9 миллиарда, сообщает SIA.
В региональном разрезе наибольший рост за год пришелся на Азиатско-Тихоокеанский регион (45%), Северную и Южную Америку
(30,5%), Китай
(17,3%) и Европу
(6,3%), снижение было отмечено в Японии
(на 4,7%), говорится в релизе.