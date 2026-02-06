Глава МВД Польши обвинил посла США в неуважении

ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заподозрил посла США в Варшаве Тома Роуза в неуважении к его стране.
«
"В союзнических отношениях слова "взаимное уважение" являются ключевыми. Я воспринимаю высказывание пана посла как ставящее под сомнение взаимные отношения в части уважения", — сказал он.
Накануне Роуз заявил, что разорвал все контакты посольства со спикером сейма Влодзимежем Чажастым из-за его отказа поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Кервиньский добавил, что оценка решений спикера польского парламента выходит за рамки компетенции посла.
«
"Польша является суверенной страной, хорошим союзником Соединенных Штатов. Я думаю, что такого рода заявления вообще не должны иметь места в общественном пространстве. А если речь идет о пане спикере Чажастом, то он является конституционным руководителем парламента, принимает решения такие, какие принимает, и это не является вопросом оценок пана посла. Пан посол должен об этом помнить", — заключил министр.
В начале февраля Чажастый сообщил, что спикеры кнессета Израиля Амир Охана и палаты представителей США Майк Джонсон попросили его поддержать их инициативу по награждению Трампа Нобелевской премией. Он отказался, так как, по его мнению, американский лидер не заслуживает этой награды.