Глава МВД Польши обвинил посла США в неуважении

"Польша является суверенной страной, хорошим союзником Соединенных Штатов. Я думаю, что такого рода заявления вообще не должны иметь места в общественном пространстве. А если речь идет о пане спикере Чажастом, то он является конституционным руководителем парламента, принимает решения такие, какие принимает, и это не является вопросом оценок пана посла. Пан посол должен об этом помнить", — заключил министр.