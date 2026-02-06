Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Польши обвинил посла США в неуважении
14:50 06.02.2026 (обновлено: 15:46 06.02.2026)
Глава МВД Польши обвинил посла США в неуважении
Глава МВД Польши обвинил посла США в неуважении - РИА Новости, 06.02.2026
Глава МВД Польши обвинил посла США в неуважении
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заподозрил посла США в Варшаве Тома Роуза в неуважении к его стране. РИА Новости, 06.02.2026
2026
Новости
Глава МВД Польши обвинил посла США в неуважении

Глава МВД Польши Кервиньский заподозрил посла США Роуза в неуважении

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Польши и Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заподозрил посла США в Варшаве Тома Роуза в неуважении к его стране.
"В союзнических отношениях слова "взаимное уважение" являются ключевыми. Я воспринимаю высказывание пана посла как ставящее под сомнение взаимные отношения в части уважения", — сказал он.

Польские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Начали готовиться". В США узнали, что случилось в Польше из-за России
27 января, 21:26

Накануне Роуз заявил, что разорвал все контакты посольства со спикером сейма Влодзимежем Чажастым из-за его отказа поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Кервиньский добавил, что оценка решений спикера польского парламента выходит за рамки компетенции посла.
"Польша является суверенной страной, хорошим союзником Соединенных Штатов. Я думаю, что такого рода заявления вообще не должны иметь места в общественном пространстве. А если речь идет о пане спикере Чажастом, то он является конституционным руководителем парламента, принимает решения такие, какие принимает, и это не является вопросом оценок пана посла. Пан посол должен об этом помнить", — заключил министр.
В начале февраля Чажастый сообщил, что спикеры кнессета Израиля Амир Охана и палаты представителей США Майк Джонсон попросили его поддержать их инициативу по награждению Трампа Нобелевской премией. Он отказался, так как, по его мнению, американский лидер не заслуживает этой награды.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Опрос показал, сколько поляков не считают США надежным союзником Польши
31 января, 15:21
 
