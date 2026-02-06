Рейтинг@Mail.ru
"Нет возможности": в Польше резко ответили Зеленскому - РИА Новости, 06.02.2026
02:53 06.02.2026
"Нет возможности": в Польше резко ответили Зеленскому
Владимир Зеленский должен перестать выпрашивать отправку европейских солдат на Украину, заявил экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Роман... РИА Новости, 06.02.2026
"Нет возможности": в Польше резко ответили Зеленскому

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский должен перестать выпрашивать отправку европейских солдат на Украину, заявил экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Роман Полько в интервью радиостанции RadioZet.
Генерал дал понять, что Зеленскому стоит отказаться от этой идеи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Пришла расплата": в США сделали резкое заявление после интервью Зеленского
01:38
"Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности", — пояснил он.
По его мнению, Киеву стоит обратить внимание на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о укреплении восточных рубежей НАТО, а не Украины.
"В самом деле, необходимо укрепить эту европейскую часть НАТО, сделав все возможное, чтобы существующие трансатлантические отношения, а также отношения с американской армией были максимально эффективными", — сказал генерал.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Зеленский манипулирует словами, считает депутат Госдумы
Вчера, 13:59
В конце января Зеленский озвучил свою идею о европейской армии на базе ВСУ на Мюнхенской конференции по безопасности.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Будет еще хуже". В чем Зеленский неожиданно признался украинцам
Вчера, 08:00
 
