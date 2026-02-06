"Нет возможности": в Польше резко ответили Зеленскому

"Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности", — пояснил он.

"В самом деле, необходимо укрепить эту европейскую часть НАТО, сделав все возможное, чтобы существующие трансатлантические отношения, а также отношения с американской армией были максимально эффективными", — сказал генерал.