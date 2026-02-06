https://ria.ru/20260206/politsiya-2072806448.html
В Словакии двое граждан Венгрии погибли из-за схода лавины
В Словакии двое граждан Венгрии погибли из-за схода лавины - РИА Новости, 06.02.2026
В Словакии двое граждан Венгрии погибли из-за схода лавины
Двое граждан Венгрии погибли из-за схода лавины в горах на севере Словакии, сообщила словацкая полиция. РИА Новости, 06.02.2026
В Словакии двое граждан Венгрии погибли из-за схода лавины
Полиция: двое граждан Венгрии погибли в Словакии из-за схода лавины