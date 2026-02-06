Рейтинг@Mail.ru
06.02.2026

В Словакии двое граждан Венгрии погибли из-за схода лавины
21:42 06.02.2026
В Словакии двое граждан Венгрии погибли из-за схода лавины
Двое граждан Венгрии погибли из-за схода лавины в горах на севере Словакии, сообщила словацкая полиция. РИА Новости, 06.02.2026
В Словакии двое граждан Венгрии погибли из-за схода лавины

На месте схода лавины в горах
На месте схода лавины в горах. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 6 фев - РИА Новости. Двое граждан Венгрии погибли из-за схода лавины в горах на севере Словакии, сообщила словацкая полиция.
"Сегодня после 11.00 (13.00 мск) в районе долины Зломискова в Высоких Татрах (на севере Словакии - ред.) под вершиной Тупа произошел сход лавины, в результате которого погибли двое мужчин" - говорится в заявлении полиции в социальной сети Facebook* в пятницу.
В информации уточняется, что погибли граждане Венгрии, им было 37 и 30 лет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Французские Альпы - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Все было намного хуже": немецкий сноубордист попал под лавину в Альпах
1 февраля, 22:08
 
