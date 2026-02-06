https://ria.ru/20260206/politsiya-2072792765.html
Смерть экс-замминистра юстиции не носит криминальный характер
Смерть экс-замминистра юстиции Сергея Тропина не носит криминального характера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.02.2026
