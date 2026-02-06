Рейтинг@Mail.ru
Смерть экс-замминистра юстиции не носит криминальный характер
20:27 06.02.2026
Смерть экс-замминистра юстиции не носит криминальный характер
Смерть экс-замминистра юстиции не носит криминальный характер - РИА Новости, 06.02.2026
Смерть экс-замминистра юстиции не носит криминальный характер
Смерть экс-замминистра юстиции Сергея Тропина не носит криминального характера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.02.2026
москва
Происшествия, Москва
Смерть экс-замминистра юстиции не носит криминальный характер

РИА Новости: смерть экс-замминистра юстиции не носит криминальный характер

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Смерть экс-замминистра юстиции Сергея Тропина не носит криминального характера, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в квартире в Москве обнаружен мертвым бывший замминистра юстиции Сергей Тропин.
"Смерть не носит криминальный характер", - сказал собеседник агентства.
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Волк рассказала, чьи тела продавали участники преступной схемы в Петербурге
