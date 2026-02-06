Ректор Политеха рассказал, какие инженеры нужны будут России к 2030 году

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) уже решает большую часть рутинных инженерных операций, но спрос на высококвалифицированных инженеров к 2030 году не снизится, он трансформируется. Нужны будут специалисты, способные ставить задачи для AI-инструментов, заявил РИА Новости ректор Московского Политехнического университета Владимир Миклушевский.

"Искусственный интеллект - это не угроза профессии инженера, а мощный инструмент ее усиления. В Московском Политехе мы это понимаем и системно внедряем AI-технологии сразу в нескольких ключевых направлениях: управление вузом, образовательный процесс и непосредственно инженерную деятельность", - сказал он.

"Мы уже активно применяем искусственный интеллект в инженерной деятельности для ускорения процессов разработок - математическое моделирование движения автомобиля, проектирование электронных схем, настройка микроконтроллеров. То, что раньше занимало недели, теперь выполняется за часы и даже минуты", - добавил собеседник агентства.

По его словам, уже сегодня искусственный интеллект решает большую часть рутинных инженерных операций, но спрос на высококвалифицированных инженеров к 2030 году не снизится, а трансформируется.