12:33 06.02.2026
В Кремле прокомментировали покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
В Кремле прокомментировали покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
В Кремле прокомментировали покушение на генерал-лейтенанта Алексеева

Песков: спецслужбы делают свое дело в ситуации с покушением на Алексеева

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спецслужбы РФ делают свое дело в ситуации с покушением на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный в пятницу стрелял в жилом доме в Москве в Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
"Сейчас специальные службы делают свое дело", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
