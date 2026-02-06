Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проконтролирует расследование покушения на генерала в Москве - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 06.02.2026 (обновлено: 11:01 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/pokushenie-2072627185.html
Прокуратура проконтролирует расследование покушения на генерала в Москве
Прокуратура проконтролирует расследование покушения на генерала в Москве - РИА Новости, 06.02.2026
Прокуратура проконтролирует расследование покушения на генерала в Москве
Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела о покушении на генерала Владимира Алексеева на северо-западе столицы, сообщает ведомство. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:53:00+03:00
2026-02-06T11:01:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072625291_0:66:1659:999_1920x0_80_0_0_0bf35ed4603839ab6ec16ab4ae2d4a65.jpg
https://ria.ru/20260130/peterburg-2071148489.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072625291_132:0:1553:1066_1920x0_80_0_0_884aedb1a84a3cb6ae08b7a2fa46ebe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура проконтролирует расследование покушения на генерала в Москве

Прокуратура проконтролирует расследование покушения на генерала Алексеева

© Фото : Минобороны РоссииГенерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Минобороны России
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела о покушении на генерала Владимира Алексеева на северо-западе столицы, сообщает ведомство.
Как рассказали в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
"Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовное дело по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы, возбужденное по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство), части 1 статьи 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В столичной прокуратуре добавили, что прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев координирует на месте работу правоохранительных органов.
Задержание агента спецслужб Украины, который планировал убить российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Петербурге предотвратили покушение на военного
30 января, 09:48
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала