После покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны возбудили дело
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:34:00+03:00
2026-02-06T10:34:00+03:00
2026-02-06T10:41:00+03:00
СК возбудил дело после покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны