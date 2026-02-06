Рейтинг@Mail.ru
После покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны возбудили дело
10:34 06.02.2026 (обновлено: 10:41 06.02.2026)
После покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны возбудили дело
2026-02-06T10:34:00+03:00
2026-02-06T10:41:00+03:00
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
светлана петренко
москва
россия
москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, светлана петренко
Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Светлана Петренко
После покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны возбудили дело

Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство), частью 1 статьи 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы", - сказала она.
В Петербурге предотвратили покушение на военного
30 января, 09:48
 
Заголовок открываемого материала