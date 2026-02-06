Рейтинг@Mail.ru
В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
10:33 06.02.2026 (обновлено: 10:52 06.02.2026)
В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:33:00+03:00
2026-02-06T10:52:00+03:00
В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны

© Фото : Минобороны РоссииГенерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Минобороны России
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"По данным следствия, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", — рассказала она.
Стрелявшего в генерала ищут. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.
Задержание агента спецслужб Украины, который планировал убить российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Петербурге предотвратили покушение на военного
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Светлана Петренко
 
 
