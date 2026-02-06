https://ria.ru/20260206/pokushenie-2072623032.html
В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны - РИА Новости, 06.02.2026
В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:33:00+03:00
2026-02-06T10:33:00+03:00
2026-02-06T10:52:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072625291_0:66:1659:999_1920x0_80_0_0_0bf35ed4603839ab6ec16ab4ae2d4a65.jpg
https://ria.ru/20260130/peterburg-2071148489.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072625291_132:0:1553:1066_1920x0_80_0_0_884aedb1a84a3cb6ae08b7a2fa46ebe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко
В Москве совершили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В Москве совершили покушение на генерала Алексеева, его госпитализировали