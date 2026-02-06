Рейтинг@Mail.ru
График поездов на МЦД-2 сбился в пятницу утром из-за остановки электрички - РИА Новости, 06.02.2026
07:44 06.02.2026
График поездов на МЦД-2 сбился в пятницу утром из-за остановки электрички
москва, ржд, центральная пригородная пассажирская компания
Москва, РЖД, Центральная пригородная пассажирская компания
График поездов на МЦД-2 сбился в пятницу утром из-за остановки электрички

Пассажиры у электропоезда Московского центрального диаметра. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пригородные поезда на МЦД-2 в пятницу утром идут с отклонением от графика из-за остановки электрички по техническим причинам, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В настоящее время на МЦД-2 пригородные поезда следуют с отклонением от графика из-за остановки пригородного поезда по техническим причинам на перегоне Павшино-Тушино. Чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы, железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути. В 6:30 движение было восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении.
МЖД пишет, что совместно с ЦППК принимаются необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек, и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Электропоезд прибывает на станцию - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Инцидент с электричкой внес изменения в расписание МЦД
22 декабря 2025, 10:09
 
МоскваРЖДЦентральная пригородная пассажирская компания
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
