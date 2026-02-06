В Кировской области подросток якобы в шутку пригрозил взорвать школу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток угрожал взорвать школу в Кировской области, если его не сделают администратором Telegram-канала, который вела 12-летняя девочка, полицейским он сказал, что это была шутка, сообщает МВД региона.

В полиции отметили, что уголовная ответственность за ложные сообщения о готовящемся взрыве наступает с 14 лет, а наказание за подобные "предупреждения" в отношении объектов социальной инфраструктуры предусматривает штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.