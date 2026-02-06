Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области подросток якобы в шутку пригрозил взорвать школу
12:18 06.02.2026
В Кировской области подросток якобы в шутку пригрозил взорвать школу
В Кировской области подросток якобы в шутку пригрозил взорвать школу - РИА Новости, 06.02.2026
В Кировской области подросток якобы в шутку пригрозил взорвать школу
Четырнадцатилетний подросток угрожал взорвать школу в Кировской области, если его не сделают администратором Telegram-канала, который вела 12-летняя девочка,... РИА Новости, 06.02.2026
происшествия
кировская область
оричевский район
россия
происшествия, кировская область, оричевский район, россия
Происшествия, Кировская область, Оричевский район, Россия
В Кировской области подросток якобы в шутку пригрозил взорвать школу

В Кировской области подросток угрожал взорвать школу, если он не будет админом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток угрожал взорвать школу в Кировской области, если его не сделают администратором Telegram-канала, который вела 12-летняя девочка, полицейским он сказал, что это была шутка, сообщает МВД региона.
"Тридцатого января 12-летней учащейся школы одного из поселков Оричевского района, которая вела свой Telegram-канал о школьных событиях, в мессенджере поступило сообщение от неизвестного, который заявил, что намерен взорвать школу, если девочка не сделает его администратором канала. Школьница немедленно уведомила директора школы, который обратился с заявлением в полицию", - говорится в сообщении.
Полицейские обследовали помещение школы и прилегающую территорию, взрывные устройства не обнаружили. Было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
"Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 14-летний житель Липецкой области. Полицейским подросток пояснил, что хотел так пошутить", - отмечается в сообщении.
В полиции отметили, что уголовная ответственность за ложные сообщения о готовящемся взрыве наступает с 14 лет, а наказание за подобные "предупреждения" в отношении объектов социальной инфраструктуры предусматривает штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
ПроисшествияКировская областьОричевский районРоссия
 
 
