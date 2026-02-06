https://ria.ru/20260206/podmoskove-2072773250.html
В строящемся ЖК в Подмосковье загорелись бытовки
В строящемся ЖК в Подмосковье загорелись бытовки - РИА Новости, 06.02.2026
В строящемся ЖК в Подмосковье загорелись бытовки
Строительные бытовки загорелись на площади порядка 280 квадратных метров в строящемся ЖК в Красногорском городском округе Московской области
2026-02-06T18:51:00+03:00
2026-02-06T18:51:00+03:00
2026-02-06T18:55:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
В строящемся ЖК в Подмосковье загорелись бытовки
На стройке ЖК в Подмосковье загорелись бытовки на площади 280 квадратных метров
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Строительные бытовки загорелись на площади порядка 280 квадратных метров в строящемся ЖК в Красногорском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В деревне Марьино происходит горение строительных бытовок в строящемся ЖК", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составляет порядка 280 квадратных метров.
Как позже уточнил собеседник агентства в экстренных службах, горит площадка со строительными бытовками напротив ЖК "Level Лесной" в поселке Отрадное.