В строящемся ЖК в Подмосковье загорелись бытовки
18:51 06.02.2026 (обновлено: 18:55 06.02.2026)
В строящемся ЖК в Подмосковье загорелись бытовки
Строительные бытовки загорелись на площади порядка 280 квадратных метров в строящемся ЖК в Красногорском городском округе Московской области, рассказал РИА... РИА Новости, 06.02.2026
На стройке ЖК в Подмосковье загорелись бытовки на площади 280 квадратных метров

Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Строительные бытовки загорелись на площади порядка 280 квадратных метров в строящемся ЖК в Красногорском городском округе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В деревне Марьино происходит горение строительных бытовок в строящемся ЖК", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составляет порядка 280 квадратных метров.

Как позже уточнил собеседник агентства в экстренных службах, горит площадка со строительными бытовками напротив ЖК "Level Лесной" в поселке Отрадное.
