Более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали на юге России
18:51 06.02.2026
Более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали на юге России
Более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали на юге России
Более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали на юге России

С черноморских пляжей собрали более 185 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта

Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами
Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами
© Фото : МЧС России/Telegram
Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 185 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта собрано с побережья Черного моря в рамках работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, сообщает правительство России.
Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий аварии.
"С начала работ очищено более трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 185 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Из них почти 176 тысяч тонн утилизировано или направлено в хозяйственный оборот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Чёрного моря и на суше продолжается. За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено. Мониторинг береговой линии и акватории Чёрного моря продолжается.
Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 785 человек и 186 единиц техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
