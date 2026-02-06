Более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали на юге России

"С начала работ очищено более трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 185 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Из них почти 176 тысяч тонн утилизировано или направлено в хозяйственный оборот", - говорится в сообщении.