Украинский военный рассказал, как предложил сослуживцам сдаться

"Я сам пошел до старшего, сказал ему, пошли и сдадимся, и они сразу пошли. Он пошел сам вперед, и мы сзади пошли за ним с другим пацаном туда, до российского солдата. Мы сдали все, что было у нас. Кормили нас нормально, ухаживали нормально. Ничего, не ругались, не матюкались на нас. Нормально было. Мы думали, что будут бить, но нормально относились к нам", – сказал Миня.