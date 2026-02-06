Рейтинг@Mail.ru
Украинский военный рассказал, как предложил сослуживцам сдаться - РИА Новости, 06.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 06.02.2026
Украинский военный рассказал, как предложил сослуживцам сдаться
Украинский военный рассказал, как предложил сослуживцам сдаться - РИА Новости, 06.02.2026
Украинский военный рассказал, как предложил сослуживцам сдаться
Украинский военнослужащий Руслан Миня, взятый в плен штурмовиками российской группировки "Центр", рассказал, что сам предложил старшему сдаться в плен. РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
львов
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровск
львов
днепропетровск
львов, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, Львов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровск
Украинский военный рассказал, как предложил сослуживцам сдаться

Пленный ВСУ Миня рассказал, что сам предложил сослуживцам сдаться в плен

Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Украинский военнослужащий Руслан Миня, взятый в плен штурмовиками российской группировки "Центр", рассказал, что сам предложил старшему сдаться в плен.
"Я сам пошел до старшего, сказал ему, пошли и сдадимся, и они сразу пошли. Он пошел сам вперед, и мы сзади пошли за ним с другим пацаном туда, до российского солдата. Мы сдали все, что было у нас. Кормили нас нормально, ухаживали нормально. Ничего, не ругались, не матюкались на нас. Нормально было. Мы думали, что будут бить, но нормально относились к нам", – сказал Миня.
Он уточнил, что сдался, потому что хотел вернуться к своей большой семье – у пленного восемь детей, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Говоря о том, как оказался на фронте, Миня рассказал, что представители военкомата с полицейскими приехали к нему в село и "кинули" в автомобиль участкового. После этого будущего пленного отвезли в военкомат и сразу же направили на обучение. Также он рассказал, как в течение двух месяцев рубил дрова во Львове. Оттуда Миню перевели в Днепропетровск, а потом – сразу на позиции.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровск
 
 
