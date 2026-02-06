https://ria.ru/20260206/plennyj-2072612173.html
Украинский военный рассказал, как предложил сослуживцам сдаться
Украинский военный рассказал, как предложил сослуживцам сдаться - РИА Новости, 06.02.2026
Украинский военный рассказал, как предложил сослуживцам сдаться
Украинский военнослужащий Руслан Миня, взятый в плен штурмовиками российской группировки "Центр", рассказал, что сам предложил старшему сдаться в плен.
Украинский военный рассказал, как предложил сослуживцам сдаться
Пленный ВСУ Миня рассказал, что сам предложил сослуживцам сдаться в плен
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Украинский военнослужащий Руслан Миня, взятый в плен штурмовиками российской группировки "Центр", рассказал, что сам предложил старшему сдаться в плен.
"Я сам пошел до старшего, сказал ему, пошли и сдадимся, и они сразу пошли. Он пошел сам вперед, и мы сзади пошли за ним с другим пацаном туда, до российского солдата. Мы сдали все, что было у нас. Кормили нас нормально, ухаживали нормально. Ничего, не ругались, не матюкались на нас. Нормально было. Мы думали, что будут бить, но нормально относились к нам", – сказал Миня.
Он уточнил, что сдался, потому что хотел вернуться к своей большой семье – у пленного восемь детей, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Говоря о том, как оказался на фронте, Миня рассказал, что представители военкомата с полицейскими приехали к нему в село и "кинули" в автомобиль участкового. После этого будущего пленного отвезли в военкомат и сразу же направили на обучение. Также он рассказал, как в течение двух месяцев рубил дрова во Львове
. Оттуда Миню перевели в Днепропетровск
, а потом – сразу на позиции.