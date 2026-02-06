Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал русский народ цивилизацией - РИА Новости, 06.02.2026
20:35 06.02.2026
Песков назвал русский народ цивилизацией
Песков назвал русский народ цивилизацией - РИА Новости, 06.02.2026
Песков назвал русский народ цивилизацией
Русский народ - цивилизация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2026
2026
Песков назвал русский народ цивилизацией

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Русский народ - цивилизация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Соответствующее заявление пресс-секретарь сделал в ходе награждения лауреатов Национальной литературной премии "Слово" в пятницу. Он вручил награду в номинации "Художественный перевод".
"В нашей стране живут более 100 национальностей. И каждый этот народ отдает богатство своей культуры в одну реку, которая называется русским народом. И вот русский народ и является цивилизацией за счет вот этих "ручейков", которые в эту реку впадают", - сказал Песков во время церемонии награждения литературной премии "Слово".
Литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на Премию подали 2 050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.
Русская культура должна быть частью всего мира, заявил Песков
Вчера, 20:32
 
