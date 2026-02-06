Рейтинг@Mail.ru
Русская культура должна быть частью всего мира, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/peskov-2072793509.html
Русская культура должна быть частью всего мира, заявил Песков
Русская культура должна быть частью всего мира, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2026
Русская культура должна быть частью всего мира, заявил Песков
Русская культура должна быть частью всего мира, а "не вариться только в себе", убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:32:00+03:00
2026-02-06T20:32:00+03:00
россия
дмитрий песков
президентский фонд культурных инициатив
российский книжный союз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20260206/peskov-2072792361.html
https://ria.ru/20260206/peskov-2072790203.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, президентский фонд культурных инициатив, российский книжный союз, общество
Россия, Дмитрий Песков, Президентский фонд культурных инициатив, Российский Книжный Союз, Общество
Русская культура должна быть частью всего мира, заявил Песков

Песков: русская культура должна быть частью всего мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Русская культура должна быть частью всего мира, а "не вариться только в себе", убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Соответствующее заявление пресс-секретарь сделал в ходе награждения лауреатов Национальной литературной премии "Слово" в пятницу. Он вручил награду в номинации "Художественный перевод".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах
Вчера, 20:25
"Ни одна культура, как мне кажется, не может развиваться, варясь в себе, даже великая русская культура. Мы должны быть частью всего мира", - сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что художественные переводчики тоже вносят свой вклад, чтобы русская культура была развитой, современной и постоянно развивалась.
"Я искренне восхищаюсь людьми, которые являются художественными переводчиками", - добавил Песков.
Премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на Премию подали 2 050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Песков опроверг проведение нового раунда переговоров по Украине в США
Вчера, 20:02
 
РоссияДмитрий ПесковПрезидентский фонд культурных инициативРоссийский Книжный СоюзОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала