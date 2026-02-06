https://ria.ru/20260206/peskov-2072793509.html
Русская культура должна быть частью всего мира, заявил Песков
Русская культура должна быть частью всего мира, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2026
Русская культура должна быть частью всего мира, заявил Песков
Русская культура должна быть частью всего мира, а "не вариться только в себе", убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2026
Русская культура должна быть частью всего мира, заявил Песков
Песков: русская культура должна быть частью всего мира
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Русская культура должна быть частью всего мира, а "не вариться только в себе", убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Соответствующее заявление пресс-секретарь сделал в ходе награждения лауреатов Национальной литературной премии "Слово" в пятницу. Он вручил награду в номинации "Художественный перевод".
"Ни одна культура, как мне кажется, не может развиваться, варясь в себе, даже великая русская культура. Мы должны быть частью всего мира", - сказал Песков
.
Пресс-секретарь отметил, что художественные переводчики тоже вносят свой вклад, чтобы русская культура была развитой, современной и постоянно развивалась.
"Я искренне восхищаюсь людьми, которые являются художественными переводчиками", - добавил Песков.
Премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
. Учредителями премии выступают Российский книжный союз
и Союз писателей России
. Во втором сезоне на Премию подали 2 050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.