Русская культура должна быть частью всего мира, заявил Песков

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Русская культура должна быть частью всего мира, а "не вариться только в себе", убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление пресс-секретарь сделал в ходе награждения лауреатов Национальной литературной премии "Слово" в пятницу. Он вручил награду в номинации "Художественный перевод".

"Ни одна культура, как мне кажется, не может развиваться, варясь в себе, даже великая русская культура. Мы должны быть частью всего мира", - сказал Песков

Пресс-секретарь отметил, что художественные переводчики тоже вносят свой вклад, чтобы русская культура была развитой, современной и постоянно развивалась.