https://ria.ru/20260206/peskov-2072792361.html
Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах
Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах - РИА Новости, 06.02.2026
Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах
Культуру нельзя насаждать, надо ее развивать и сделать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр, сказал пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:25:00+03:00
2026-02-06T20:25:00+03:00
2026-02-06T20:25:00+03:00
россия
дмитрий песков
николай цискаридзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20260123/krok-2069855724.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, николай цискаридзе
Россия, Дмитрий Песков, Николай Цискаридзе
Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах
Песков поддержал предложение Цискаридзе о введении дресс-кода в театрах
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Культуру нельзя насаждать, надо ее развивать и сделать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе
, рассуждая о допустимой одежде для зрителей в театре, предположил, что властям следует заняться регулированием этого вопроса.
"Он абсолютно прав", - сказал Песков
журналистам, комментируя заявление Цискаридзе.
"Но насаждать культуру, я считаю, неправильно, ее нужно развивать, нужно делать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр. Театр все-таки должен быть храмом культуры", - отметил Песков.