Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Культуру нельзя насаждать, надо ее развивать и сделать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Но насаждать культуру, я считаю, неправильно, ее нужно развивать, нужно делать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр. Театр все-таки должен быть храмом культуры", - отметил Песков.