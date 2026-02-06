Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/peskov-2072792361.html
Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах
Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах - РИА Новости, 06.02.2026
Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах
Культуру нельзя насаждать, надо ее развивать и сделать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр, сказал пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:25:00+03:00
2026-02-06T20:25:00+03:00
россия
дмитрий песков
николай цискаридзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20260123/krok-2069855724.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, николай цискаридзе
Россия, Дмитрий Песков, Николай Цискаридзе
Песков оценил предложение о введении дресс-кода в театрах

Песков поддержал предложение Цискаридзе о введении дресс-кода в театрах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Культуру нельзя насаждать, надо ее развивать и сделать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, рассуждая о допустимой одежде для зрителей в театре, предположил, что властям следует заняться регулированием этого вопроса.
"Он абсолютно прав", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Цискаридзе.
"Но насаждать культуру, я считаю, неправильно, ее нужно развивать, нужно делать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр. Театр все-таки должен быть храмом культуры", - отметил Песков.
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Директор Театра Вахтангова заявил, что русскую культуру невозможно отменить
23 января, 14:43
 
РоссияДмитрий ПесковНиколай Цискаридзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала