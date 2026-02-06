https://ria.ru/20260206/peskov-2072790203.html
Песков опроверг проведение нового раунда переговоров по Украине в США
Песков опроверг проведение нового раунда переговоров по Украине в США - РИА Новости, 06.02.2026
Песков опроверг проведение нового раунда переговоров по Украине в США
Проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию в США не планируется, речи об этом не шло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.02.2026
2026
