Песков опроверг проведение нового раунда переговоров по Украине в США - РИА Новости, 06.02.2026
20:02 06.02.2026 (обновлено: 20:39 06.02.2026)
Песков опроверг проведение нового раунда переговоров по Украине в США
Песков опроверг проведение нового раунда переговоров по Украине в США
сша, мирный план сша по украине, в мире, украина, россия, дмитрий песков
США, Мирный план США по Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков опроверг проведение нового раунда переговоров по Украине в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию в США не планируется, речи об этом не шло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможно ли проведение нового раунда переговоров по Украине на территории США.
"Не думаю, об этом речи не шло", - добавил он.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд проходил там же 23-24 января, оба состоялись в закрытом формате, без прессы.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине
СШАМирный план США по УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
