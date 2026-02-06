Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока нет точной даты. Но это будет скоро", — ответил он на вопрос РИА Новости.
Представитель Кремля также не подтвердил информацию о том, что переговоры могут пройти в Соединенных Штатах.
Накануне спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф заявил, что участники встреч договорились отчитаться об их итогах в столицах для продолжения диалога в ближайшие недели.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией США во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.