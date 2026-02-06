https://ria.ru/20260206/peskov-2072790011.html
Песков не назвал дату новых переговоров по урегулированию на Украине
Песков не назвал дату новых переговоров по урегулированию на Украине - РИА Новости, 06.02.2026
Песков не назвал дату новых переговоров по урегулированию на Украине
Точной даты новых переговоров по урегулированию на Украине пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:01:00+03:00
2026-02-06T20:01:00+03:00
2026-02-06T20:06:00+03:00
украина
мирный план сша по украине
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20260206/peskov-2072790203.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мирный план сша по украине, в мире, дмитрий песков
Украина, Мирный план США по Украине, В мире, Дмитрий Песков
Песков не назвал дату новых переговоров по урегулированию на Украине
РИА Новости: Песков не назвал дату новых переговоров по регулированию на Украине