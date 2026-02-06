Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о позиции России и США после истечения ДСНВ
12:50 06.02.2026
В Кремле рассказали о позиции России и США после истечения ДСНВ
Россия и США понимают, что в ситуации с истечением срока действия ДСНВ обе стороны будут занимать ответственную позицию, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.02.2026
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия и США понимают, что в ситуации с истечением срока действия ДСНВ обе стороны будут занимать ответственную позицию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Есть понимание, в том числе и об этом (о продлении ДСНВ - ред.) шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме", - сказал Песков журналистам.
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля.
Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения срока договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
