12:48 06.02.2026
Военачальники сегодня находятся под угрозой, заявил Песков
Военачальники сегодня находятся под угрозой, заявил Песков
Военачальники и высококлассные специалисты сегодня находятся под угрозой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2026
безопасность, россия, москва, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)
Безопасность, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ)
Военачальники сегодня находятся под угрозой, заявил Песков

Песков: военачальники и высококлассные специалисты сегодня находятся под угрозой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Военачальники и высококлассные специалисты сегодня находятся под угрозой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны, это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать им безопасность, это вопрос специальных служб", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Кремле пожелали выздоровления генералу Алексееву
БезопасностьРоссияМоскваДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала