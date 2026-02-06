https://ria.ru/20260206/peskov-2072662838.html
Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине
Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине - РИА Новости, 06.02.2026
Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине
Работа, которая велась в рамках состоявшихся в Абу-Даби консультаций по урегулированию на Украине, будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:38:00+03:00
2026-02-06T12:38:00+03:00
2026-02-06T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
абу-даби
украина
россия
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072254598_0:54:1173:715_1920x0_80_0_0_9faa9d9f5f16e924709a4470d0a392d1.jpg
https://ria.ru/20260124/rossiya-2069991330.html
абу-даби
украина
россия
Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине
Песков: работа по урегулированию на Украине будет продолжена