Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 06.02.2026 (обновлено: 13:11 06.02.2026)
Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине
Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине
Работа, которая велась в рамках состоявшихся в Абу-Даби консультаций по урегулированию на Украине, будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ
Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине

Песков: работа по урегулированию на Украине будет продолжена

Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Работа, которая велась в рамках состоявшихся в Абу-Даби консультаций по урегулированию на Украине, будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную.
"Она будет продолжена", - сказал Песков журналистам, комментируя прошедшие в ОАЭ переговоры.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
