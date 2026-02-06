https://ria.ru/20260206/peskov-2072661883.html
В Кремле назвали конструктивной и сложной работу на переговорах в Абу-Даби
В Кремле назвали конструктивной и сложной работу на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 06.02.2026
В Кремле назвали конструктивной и сложной работу на переговорах в Абу-Даби
Работа в рамках переговоров по урегулированию в Абу-Даби была конструктивной и одновременно очень сложной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2026
