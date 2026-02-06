https://ria.ru/20260206/peskov-2072660217.html
Россия и США осознают важность начала переговоров по СНВ, заявил Песков
Россия и США осознают важность начала переговоров по СНВ, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2026
Россия и США осознают важность начала переговоров по СНВ, заявил Песков
Россия и США осознают необходимость скорейшего начала переговоров по теме стратегических наступательных вооружений, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:34:00+03:00
2026-02-06T12:34:00+03:00
2026-02-06T12:41:00+03:00
в мире
россия
сша
договор снв-3
абу-даби
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20260206/peregovory-2072659656.html
россия
сша
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, договор снв-3, абу-даби, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Договор СНВ-3, Абу-Даби, Дмитрий Песков
Россия и США осознают важность начала переговоров по СНВ, заявил Песков
Песков: РФ и США осознают необходимость начала переговоров по теме СНВ