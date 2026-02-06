Рейтинг@Mail.ru
14:46 06.02.2026 (обновлено: 18:44 06.02.2026)
Следствие просит арестовать задержанного после перестрелки на Рублевке
Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал материалы по ходатайству следствия об аресте обвиняемого в убийстве таксиста, которого задержали после перестрелки на... РИА Новости, 06.02.2026
© АГН "Москва" / Александр АвиловАлексей Ланчиков во время избрания меры пресечения в Замоскворецком суде Москвы
Алексей Ланчиков во время избрания меры пресечения в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Алексей Ланчиков во время избрания меры пресечения в Замоскворецком суде Москвы
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал материалы по ходатайству следствия об аресте обвиняемого в убийстве таксиста, которого задержали после перестрелки на Рублевке, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ланчикова Алексея", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, Ланчиков с подельником в конце января в Пензе похитили 39-летнего мужчину и убили его. Бросившись в бега, они сели в такси в Сызрани Самарской и доехали до Москвы, где, отказавшись платить водителю 85 тысяч рублей, застрелили его – тело обнаружили на парковке на Большой Филевской улице.
В ходе задержания на Рублевском шоссе фигуранты вступили в перестрелку с полицейскими, в результате один преступник был ликвидирован, Ланчикова задержали. На допросе он заявил, что таксиста убил его подельник.
