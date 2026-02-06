Следствие просит арестовать задержанного после перестрелки на Рублевке

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал материалы по ходатайству следствия об аресте обвиняемого в убийстве таксиста, которого задержали после перестрелки на Рублевке, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ланчикова Алексея", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, Ланчиков с подельником в конце января в Пензе похитили 39-летнего мужчину и убили его. Бросившись в бега, они сели в такси в Сызрани Самарской и доехали до Москвы, где, отказавшись платить водителю 85 тысяч рублей, застрелили его – тело обнаружили на парковке на Большой Филевской улице.
В ходе задержания на Рублевском шоссе фигуранты вступили в перестрелку с полицейскими, в результате один преступник был ликвидирован, Ланчикова задержали. На допросе он заявил, что таксиста убил его подельник.