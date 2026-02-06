Следствие просит арестовать задержанного после перестрелки на Рублевке

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал материалы по ходатайству следствия об аресте обвиняемого в убийстве таксиста, которого задержали после перестрелки на Рублевке, сообщили РИА Новости в суде.