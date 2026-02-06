https://ria.ru/20260206/peregovory-2072762688.html
Глава МИД Омана оценил переговоры между США и Ираном в Маскате
Глава МИД Омана оценил переговоры между США и Ираном в Маскате - РИА Новости, 06.02.2026
Глава МИД Омана оценил переговоры между США и Ираном в Маскате
Делегации Ирана и США провели серьезные переговоры в столице Омана Маскате, они определили, в каких областях вероятен прогресс, сообщил по итогам переговоров... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:53:00+03:00
2026-02-06T17:53:00+03:00
2026-02-06T17:58:00+03:00
в мире
оман
сша
иран
бадр аль-бусаиди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883277458_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_d9510ef378b98f24181faa5ff08948be.jpg
https://ria.ru/20260206/peregovory-2072755030.html
оман
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883277458_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_0732a9798378d17de3a9574770e2dc35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оман, сша, иран, бадр аль-бусаиди
В мире, Оман, США, Иран, Бадр Аль-Бусаиди
Глава МИД Омана оценил переговоры между США и Ираном в Маскате
Аль-Бусаиди: переговоры между Ираном и США определили, где вероятен прогресс