Глава МИД Омана оценил переговоры между США и Ираном в Маскате
17:53 06.02.2026 (обновлено: 17:58 06.02.2026)
Глава МИД Омана оценил переговоры между США и Ираном в Маскате
Глава МИД Омана оценил переговоры между США и Ираном в Маскате

Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди
Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди
ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Делегации Ирана и США провели серьезные переговоры в столице Омана Маскате, они определили, в каких областях вероятен прогресс, сообщил по итогам переговоров глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.
"Сегодня в Маскате состоялись очень серьезные переговоры между Ираном и США с Оманом в качестве посредника. Они были полезны для прояснения как иранской, так и американской точек зрения, а также для определения областей возможного прогресса", - отметил он в социальной сети Х.
Как сказал министр, Оман планирует, что "переговоры возобновятся в надлежащее время, а их результаты будут тщательно рассмотрены в Тегеране и Вашингтоне".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Переговоры США и Ирана в Омане продолжатся в ближайшие дни, сообщили СМИ
