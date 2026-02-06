https://ria.ru/20260206/peregovory-2072755030.html
Переговоры США и Ирана в Омане продолжатся в ближайшие дни, сообщили СМИ
Переговоры США и Ирана в Омане продолжатся в ближайшие дни, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Переговоры США и Ирана в Омане продолжатся в ближайшие дни, сообщили СМИ
Переговоры США и Ирана в Омане в пятницу завершились и продолжатся в ближайшие дни, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. РИА Новости, 06.02.2026
