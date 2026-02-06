Рейтинг@Mail.ru
В США сделали громкое заявление по итогам переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 06.02.2026 (обновлено: 20:24 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/peregovory-2072697953.html
В США сделали громкое заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
В США сделали громкое заявление по итогам переговоров в Абу-Даби - РИА Новости, 06.02.2026
В США сделали громкое заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
Двухдневные переговоры в Абу-Даби продемонстрировали позитивную динамику в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет американское издание Responsible... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:21:00+03:00
2026-02-06T20:24:00+03:00
абу-даби
в мире
украина
сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96279c7f2742c8c39a1733a1320b1518.jpg
https://ria.ru/20260206/zelenskiy-2072588791.html
https://ria.ru/20260205/peregovory-2072542643.html
абу-даби
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070033306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb8fe013b7a177f9f3725242dca5b3c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абу-даби, в мире, украина, сша, мирный план сша по украине
Абу-Даби, В мире, Украина, США, Мирный план США по Украине
В США сделали громкое заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

RS: переговоры в Абу-Даби показали серьезный прогресс на пути к миру на Украине

© REUTERS / Ryan Carter/UAE Presidential CourtТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Ryan Carter/UAE Presidential Court
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Двухдневные переговоры в Абу-Даби продемонстрировали позитивную динамику в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет американское издание Responsible Statecraft.

"Похоже, российские и украинские официальные лица добились серьезного прогресса на пути к мирному соглашению по итогам второго дня прямых переговоров в Абу-Даби", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине
Вчера, 02:44
Важным признаком прогресса стали сдержанно-оптимистические комментарии лидеров обеих делегаций, которые оценили переговоры как содержательные и плодотворные, указывает издание.
Спецпосланник президента США Уиткофф ранее в четверг сообщил, что Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене военнопленными, и назвал сами переговоры подробными и продуктивными.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Делегация США участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Не имеют смысла": в Раде сделали резкое заявление о переговорах с Россией
5 февраля, 18:25
 
Абу-ДабиВ миреУкраинаСШАМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала