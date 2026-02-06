Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото

Россия хочет, чтобы переговоры по Ирану были результативными, заявил Песков

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. РФ желает, чтобы переговоры по ситуации вокруг Ирана в Омане были результативными и позволили выйти к деэскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы желаем, чтобы эти переговоры были результативными и чтобы эти переговоры позволили выйти на деэскалацию напряженности в регионе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию вокруг Ирана и какие ожидания от сегодняшних переговоров в Омане по иранской ядерной программе у Кремля.

Встреча сторон проходит впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.