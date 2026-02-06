Рейтинг@Mail.ru
12:42 06.02.2026 (обновлено: 13:10 06.02.2026)
Россия хочет, чтобы переговоры по Ирану были результативными, заявил Песков
в мире, россия, иран, оман, дмитрий песков
В мире, Россия, Иран, Оман, Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. РФ желает, чтобы переговоры по ситуации вокруг Ирана в Омане были результативными и позволили выйти к деэскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу в столице Омана проводит переговоры с американской делегацией, которую возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Второй раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Тема продления ДСНВ затрагивалась на переговорах в ОАЭ, заявил Песков
Вчера, 12:33
"Мы желаем, чтобы эти переговоры были результативными и чтобы эти переговоры позволили выйти на деэскалацию напряженности в регионе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию вокруг Ирана и какие ожидания от сегодняшних переговоров в Омане по иранской ядерной программе у Кремля.
Встреча сторон проходит впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.
В четверг иранский источник сообщал РИА Новости, что переговоры будут носить непрямой характер, однако в случае успеха диалог может стать прямым.
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине
Вчера, 12:38
 
