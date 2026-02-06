Флаг Омана на одном из зданий в Маскате. Архивное фото

Флаг Омана на одном из зданий в Маскате

СМИ: в Маскате начались переговоры США и Ирана по ядерной проблеме

ТЕГЕРАН, 6 фев — РИА Новости. В Маскате, столице Омана, начались переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной проблеме, сообщили иранские агентства IRIB. В Маскате, столице Омана, начались переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной проблеме, сообщили иранские агентства Fars

ИРИ возглавляет глава МИД Делегациювозглавляет глава МИД Аббас Аракчи , американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Стороны встретились впервые после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Тегеран и Вашингтон к тому моменту провели пять раундов консультаций.

В четверг иранский источник заявил РИА Новости, что переговоры будут непрямыми, но в случае успеха могут стать прямыми.

Обострение отношений между странами

В прошлую пятницу глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным New York Times, Вашингтон от Тегерана ждет дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.

Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.