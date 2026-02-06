https://ria.ru/20260206/peregovory-2072628205.html
СМИ: в Маскате начались переговоры США и Ирана по ядерной проблеме
В Маскате, столице Омана, начались переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной проблеме, сообщили иранские агентства Fars и IRIB. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:58:00+03:00
ТЕГЕРАН, 6 фев — РИА Новости.
В Маскате, столице Омана, начались переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной проблеме, сообщили иранские агентства Fars
и IRIB
.
Делегацию ИРИ
возглавляет глава МИД Аббас Аракчи
, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Стороны встретились впервые после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Тегеран и Вашингтон к тому моменту провели пять раундов консультаций.
В четверг иранский источник заявил РИА Новости, что переговоры будут непрямыми, но в случае успеха могут стать прямыми.
Обострение отношений между странами
В прошлую пятницу глава Белого дома Дональд Трамп
сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
По данным New York Times, Вашингтон от Тегерана ждет дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США
, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.