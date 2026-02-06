Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Маскате начались переговоры США и Ирана по ядерной проблеме
10:58 06.02.2026 (обновлено: 12:11 06.02.2026)
СМИ: в Маскате начались переговоры США и Ирана по ядерной проблеме
СМИ: в Маскате начались переговоры США и Ирана по ядерной проблеме - РИА Новости, 06.02.2026
СМИ: в Маскате начались переговоры США и Ирана по ядерной проблеме
В Маскате, столице Омана, начались переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной проблеме, сообщили иранские агентства Fars и IRIB. РИА Новости, 06.02.2026
в мире
сша
иран
маскат (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
дональд трамп
СМИ: в Маскате начались переговоры США и Ирана по ядерной проблеме

Fars: в Маскате начались переговоры США и Ирана по ядерной программе

ТЕГЕРАН, 6 фев — РИА Новости. В Маскате, столице Омана, начались переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной проблеме, сообщили иранские агентства Fars и IRIB.
Делегацию ИРИ возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Антиамериканский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Американцев призвали немедленно покинуть Иран
Вчера, 07:15
Стороны встретились впервые после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Тегеран и Вашингтон к тому моменту провели пять раундов консультаций.
В четверг иранский источник заявил РИА Новости, что переговоры будут непрямыми, но в случае успеха могут стать прямыми.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ: Иран задержал два судна в Персидском заливе
5 февраля, 18:10

Обострение отношений между странами

В прошлую пятницу глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

По данным New York Times, Вашингтон от Тегерана ждет дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
30 января, 08:00
Со своей стороны, иранские власти призывали возобновить диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
 
В мире США Иран Маскат (город) Аббас Аракчи Стив Уиткофф Дональд Трамп
 
 
